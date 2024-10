Spectacol plin de adrenalina pe Bega. Timisoara devine Capitala Echilibrului

Vineri, 18 octombrie, ora 18.00, si sambata, 19 octombrie, ora 19.00, timisorenii si nu numai sunt invitati in numar cat mai mare pe malul Begai, pentru a fi partasi la o premiera absoluta din viata orasului, generatoare de adrenalina. In timpul saptamanii in curs, Timisoara devine Capitala Echilibrului.Spectacolul "Povestile lui Ageb" - zana firului de apa Bega, se va juca sambata, 19 octombrie, de la ora 19.00, deasupra apei, intre Parcul Alpinet si Parcul Catedralei, pe muzica lui Petre ... citește toată știrea