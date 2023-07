Ziua Judetului Timis, sarbatorita anual in 28 iulie, va fi marcata si de aceasta data printr-o serie de activitati pentru toate gusturile si varstele. Astfel, timisenii vor avea ocazia sa redescopere judetul din punct de vedere cultural, in cadrul programului dedicat manifestarii.Seria de evenimente se intinde in acest an pe doua zile (27 - 28 iulie) si include vernisaje de expozitii, atelier de mediere culturala, spectacole in premiera, cupa institutiilor timisene la fotbal, dar si fleshmob. ... citeste toata stirea