Suprapunerea crizelor precum COVID-19, schimbarile climatice si conflictul din Ucraina au pus in pericol Obiectivele de Dezvoltare Durabila, insa India a avut rezultate mai bune decat multe alte tari, datorita realizarilor sale in ceea ce priveste incluziunea financiara si crearea de bunuri publice digitale unice, spune Bibek Debroy.ODD-urile reprezinta Obiectivele de Dezvoltare Durabila, adoptate ca agenda de indeplinit pentru natiuni pana in 2030. Sunt atat de cunoscute incat nu mai trebuie ... citeste toata stirea