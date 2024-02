Spirit civic! Elemente de mobilier urban, amplasate in Parcul "George Enescu" de membrii Clubului de Turism Concordia Lugoj

Clubul de Turism Concordia Lugoj vine cu o noua initiativa laudabila. De aceasta data, membrii organizatiei s-au gandit sa transforme lemnul rezultat din taierea teilor de pe strada Bocsei in elemente de mobilier urban, pe care sa le amplaseze in Parcul "George Enescu"."Este o actiune pe care am inceput-o singur, imediat dupa taierea arborilor. La sfarsitul saptamanii trecute am fost ajutat si de colegii de la Concordia. Toate elementele vor fi destinate odihnei sau unei simple pauze de la ... citește toată știrea