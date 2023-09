Saptamana viitoare va fi semnat cu Ministerul Sanatatii contractul de finantare pentru un RMN modern, care va intra in dotarea noului spital.A fost facuta licitatia, noul aparat a fost atribuit Lugojului, furnizorul il are pe stoc si il poate livra oricand. Claudiu Buciu, consilier al primarului municipiului Lugoj, spune ca Ministerul Sanatatii a facut o evaluare la nivelul anului 2014, moment in care in sistemul public national erau doar 15 RMN-uri, si a initiat un program de finantare pentru ... citeste toata stirea