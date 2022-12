Spitalul CFR ar putea fi preluat de Primaria Timisoara

Primaria Timisoara se declara "pregatita sa preia o noua unitate de sanatate in administrare, pentru a raspunde nevoilor de descentralizare din Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu transferul finantarii de la bugetul de stat la bugetul local".Este vorba despre Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara, cunoscut inclusiv ca Spitalul CFR Timisoara, situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-15, administrat in prezent de Ministerul Transporturilor. Miscarea va fi dezbatuta si ... citeste toata stirea