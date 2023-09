Primaria Municipiului Timisoara a transmis Secretariatului General al Guvernului documentatia necesara pentru preluarea in administrare a Spitalului CFR. Este ultimul pas administrativ inaintea luarii unei decizii finale privind transferul. Consiliul Local a aprobat decizia unei eventuale preluari a Spitalului CFR de catre municipalitate in 27 decembrie 2022, iar Guvernul a publicat anuntul privind criteriile care trebuie indeplinite de institutiile care solicita transferul spitalelor CFR, in ... citeste toata stirea