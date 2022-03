Spitalul Clinic Militar de Urgenta din Timisoara, pregatit sa asigure asistenta medicala ranitilor din zona de conflict din Ucraina

Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara a anuntat, marti, ca este pregatit sa asigure asistenta medicala, la nevoie, ranitilor din zona de conflict din Ucraina."Spitalul nostru este pregatit pentru a primi raniti in orice moment. La nivelul spitalului sunt luate toate masurile necesare in vederea asigurarii, la nevoie, a asistentei medicale ranitilor. Activitatea noastra medicala functioneaza zi de zi, pe echipe operatorii, astfel incat in orice moment sa fim in ... citeste toata stirea