Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a crescut capacitatea de internare a copiilor infectati cu SARS-CoV 2

Cresterea numarului de copii infectati cu SARS-CoV 2, in ultimele zile, a determinat reorganizarea paturilor din Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr Victor Babes Timisoara. Mai precis, s-a extins zona rosie destinata pediatriei.Incepand de vineri, 28 ianuarie, sunt alocate inca cinci paturi pentru copiii COVID 19 pozitiv care necesita internare in spital. Prin aceasta reorganizare, in unitatea sanitara vor fi disponibile, in total, zece paturi. In acelasi timp, se ... citeste toata stirea