Spitalul de Copii Louis Esurcanu Timisoara investeste 35 de milioane de lei in lupta cu infectiile nosocomiale

Spitalul de Copii Louis Esurcanu Timisoara a lansat proiectul dezvoltare a infrastructurii in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale, miercuri 21 mai.Doctorul Ovidiu Adam, managerul unitatii medicale, a spus ca obiectivul proiectului consta in dezvoltarea infrastructurii spitalului, dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerile riscului de infectii asociate asistentei medicale numite si infectii nosocomiale la standardele actuale de calitate si in acord cu cele mai bune ... citește toată știrea