Spitalul din Timisoara care ofera tratamente gratuite refugiatilor din Ucraina bolnavi oncologici ajunsi in Romania

TIMISOARA. Tragedia din Ucraina si valul de refugiati care fug din calea razboiului duc la o mobilizare uriasa a romanilor care sar in ajutorul vecinilor. Pe langa alimente, haine si adapost, este nevoie, insa, si de sprijin medical pentru copiii, mamele si bunicii ajunsi in tara noastra.Asociatia OncoHelp-Centrul de Oncologie OncoHelp se afla in prima linie a celor care vin in ajutorul acestor oameni, unii dintre ei grav bolnavi, care au nevoie de tratamente indelungate, pe care trebuie sa le ... citeste toata stirea