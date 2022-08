Spitalul Judetean Timisoara in avangarda procesului de digitalizare a sistemului sanitar romanesc

Digitalizarea activitatii medicale in blocul operator si clinica ATI a pornit in anul 2020 la initiativa prof. univ. dr. Dorel Sandesc, prin proiectul CAPACOV si reactia SCJUPB Timisoara, in situatia de urgenta, generata de Covid 19 sub autoritatea de management POIM.Echipa care a sustinut proiectul ii cuprinde pe S.L dr. Andreea Rata - manager de proiect si actual coordonator al bloculuioperator 2 si al Unitatii de Implementare si Coordonare a Programelor si Proiectelor,as. univ. dr. ... citeste toata stirea