Spitalul Judetean Timisoara le va putea da salariu celor 181 de medici, cadre didactice UMF

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta" Pius Brinzeu" Timisoara isi va putea plati personalul didactic medico-farmaceutic integrat clinic, cu jumatate de norma, in SCJUT, incepand cu luna mai 2022.Este vorba de 181 de medici, cadre didactice UMF, care vor beneficia de drepturile salariale echilibrate de curand prin actul normativ emis in aprilie 2022."Am facut toate diligentele necesare pentru ca si acesti colegi ai nostri ce activeaza in spital, alaturi de intreg personalul, sa primeasca ceea ... citeste toata stirea