Spitalul Judetean Timisoara se extinde cu un nou corp de cladire

Un nou corp de cladire, cu o suprafata de aproape 40.000 de metri patrati, se va construi la Spitalul Clinic Judetean din Timisoara. Bugetul pentru aceasta noua investitie este de 200 de milioane de euro. Iata anuntul facut de Alfred Simonis, presedintele ales al Consiliului Judetean Timis:"In primavara acestui an, in timpul campaniei electorale promiteam ca vom extinde Spitalul Judetean din Timisoara.Acum am reusit sa obtinem avizul de oportunitate pentru construirea unui nou corp de cladire