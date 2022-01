Spitalul Militar din Timisoara a deschis centrul de evaluare COVID. 8 astfel de centre vor functiona in Timis

TIMISOARA. Centrul de evaluare COVID-19 al Spitalului Militar din Timisoara a fost deschis la spitalul modular de la Stadionul CFR. Opt astfel de centre vor functiona in intreg judetul Timis pentru a degreva activitatea unitatilor sanitare."Bolnavii infectati cu virusul SARS-Cov-2 se vor putea prezenta in acest centru fara bilet de trimitere, pe baza confirmarii infectiei printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR, identificat in platforma Corona Forms, pentru evaluarea starii de ... citeste toata stirea