Spitalul Militar din Timisoara, pregatit sa primeasca militari ucraineni raniti

Ministerul roman al Apararii anunta ca toate cele 11 spitale militare din subordinea Directiei Medicale sunt pregatite sa trateze militari ucraineni raniti in razboi si a lansat o campanie de donare de sange in beneficiul militarilor raniti. In acest context, ministrul Apararii, Vasile Dincu, a donat deja sange la Centrul de Transfuzii Sanguine din curtea Spitalului Militar Central."Ministerul Apararii Nationale a pregatit toate cele 11 spitale militare din subordinea Directiei Medicale