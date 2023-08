Conform prefectului judetului Timis, Mihai Ritivoiu, facilitatea Spitalului Militar amplasata pe stadionul CFR se inchide. "S-a incheiat starea de risc epidemiologic si biologic generata de pandemie si ne putem intoarce la ale noastre. Amplasamentul va fi eliberat pana in 15 octombrie si in cel mai scurt timp stadionul va fi redat circuitului sportiv", a scris Ritivoiu pe Facebook.In 2020, in perioada pandemiei de COVID-19, autoritatile au construit aici un spital de campanie, ca sectie a ... citeste toata stirea