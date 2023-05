Un nou proiect dedicat copiilor are loc la Lugoj. Este vorba despre Sportocicleta, o serie de activitati distractive pe doua roti. Sfarsitul de saptamana aduce in municipiu primul concurs de viteza si stafeta cu bicicletele, pe categorii de varsta.Evenimentul are loc sambata, 6 mai, de la ora 10, in Parcul "George Enescu", dar si in 27 mai, cand activitatii i se adauga si un joc de orientare, pe echipe (vanatoare de comori).Inscrierile se fac in ziua concursului sau la telefon 0726/834185. ... citeste toata stirea