Sportul ca pasiune! Elevi de la Hasdeu, galerie pentru echipa de volei a CSM Lugoj

Echipa de volei feminin CSM Lugoj este foarte indragita in orasul nostru, parcursul sportivelor fiind un bun exemplu si pentru tinerii din municipiu.Cum orice echipa de succes are nevoie de o galerie pe masura, elevi din doua clase de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" sunt prezenti la fiecare meci al voleibalistelor. In zilele noastre, nu se intampla prea des ca tinerii sa fie mai atrasi de activitatile sportive decat de dispozitivele electronice.La fel, sunt ceva mai rare cazurile in care ... citeste toata stirea