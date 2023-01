Sportul mintii! Elevi lugojeni, premiati la sah

Scoala Gimnaziala Nr. 4 a gazduit saptamana trecuta faza locala la disciplina Sah pentru clasele I-VIII, desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar.Evenimentul a fost organizat de profesorii Cristian Indricau, Stefan Liviu Tihoi si Stefan Anchidin."Esin sa precizez faptul ca de la an la an numarul participantilor este in crestere, in acest an avand cel mai mare numar de participanti la startul competitiei de cand sunt organizator. S-a jucat dupa sistemul fiecare cu fiecare, ... citeste toata stirea