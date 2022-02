Sportul mintii! Scoala Gimnaziala "Anisoara Odeanu" are club de sah

Sahul, numit si sportul mintii, dezvolta si modeleaza gandirea, motiv pentru care este foarte important a fi practicat de catre copii.La Scoala Gimnaziala "Anisoara Odeanu" exista, sub coordonarea prof. Ionut Naghi, un Club de sah, la care elevii s-au alaturat cu interes si curiozitate."Cand eram prin clasa a V-a, am inceput sa joc sah la Palatul Copiilor din Arad, coordonat de profesorul Cosma Mitica. Ne ducea la multe concursuri, printre care unul chiar aici in Lugoj. Mi-am amintit cu drag ... citeste toata stirea