Sportul, tehnologia, arta si moda fac un mix perfect, in acest weekend, la Iulius Town. Vino sa te bucuri de diversitatea de evenimente!

Vine, vine weekendul, iar la Iulius Town se anunta unul cu noi evenimente senzationale. "Museum of the Moon" continua sa genereze o atmosfera de poveste in Iulius Gardens, Iulius Mall se transforma sambata intr-un catwalk unde vor fi alesi Miss&Mister Timisoara 2022, iubitorii sportului sunt asteptati la miscare in piateta Intersport si sa descopere o panorama emotionanta a participarii Romaniei la Jocurile Olimpice, iar copiii pot asculta cele mai frumoase basme la "Caruta cu povesti". Si in ... citeste toata stirea