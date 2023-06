Micii lugojeni au ocazia sa participe la un nou eveniment educativ si relaxant dedicat lor.Este vorba despre cel de-al doilea atelier din cadrul proiectului Bibliocicleta Lugoj STEAM, care o va aduce in orasul nostru pe Bianca Boros, profesor pentru invatamantul primar la Colegiul National Banatean din Timisoara.Fiind pasionata de stiinte, Bianca Boros s-a pregatit in Belgia la Agentia Spatiala Europeana pentru a le preda copiilor astronomia.Marti, 6 iunie, incepand cu ora 17, in Parcul ... citeste toata stirea