Sprijin! Asociatia Civilug invita lugojenii sa ia parte la o noua actiune caritabila

Asociatia Civilug, infiintata in luna martie a anului 2021, vine in intampinarea lugojenilor cu o noua initiativa.De aceasta data este vorba despre un targ caritabil ce are drept obiectiv adunarea de fonduri pentru copiii care pasesc in noul an scolar si au nevoie de sprijin.Evenimentul are loc sambata, 20 august, intre orele 10 - 13, la punctul de lucru al Asociatiei Civilug, pe strada Nicolae Balcescu, nr. 16 (poarta cu panoul asociatiei)."Vara se apropie de sfarsit. In garderoba gasim, cu ... citeste toata stirea