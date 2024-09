Sprijin din Timis pentru judetul Galati

"Judetul Timis vine in ajutorul sinistratilor si a gospodariilor afectate de inundatiile de zilele trecute, din judetul Galati. Ne alaturam sprijinului oferit celor din zona cu inundatii prin eforturile Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, Arhiepiscopiei Timisoara si Apelor Romane Banat", a anuntat Institutia Prefectului Timis. "In urma cu 19 ani, la inundatiile din 2005, judetele din Moldova au fost printre primele care au sarit sa ne ajute. Venim si noi acum in sprijinul ... citește toată știrea