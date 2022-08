Sprijin pentru copii! Din septembrie, la Lugoj demareaza programul "Primul meu ghiozdan"

Noul an scolar se apropie cu pasi repezi, iar pentru a-i sprijini pe micii scolari lugojeni, in municipiu va fi implementat programul "Primul meu ghiozdan".Acesta se desfasoara (conform legislatiei) in colaborare cu unitatile de invatamant de stat din Lugoj si isi propune sprijinirea elevilor incepatori in parcurgerea procesului instructiv - educativ prin acordarea unui ghiozdan echipat cu un set de rechizite si alte materiale didactice fiecarui scolar inscris in clasa pregatitoare (clasa ... citeste toata stirea