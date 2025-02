Sprijin pentru copiii din familiile vulnerabile. Un proiect GAL Colinele Recas, derulat la Cerneteaz

Asociatia Grupul de Actiune Locala Colinele Recas, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, anunta lansarea proiectului "Impreuna pentru familii: Servicii comunitare integrate pentru prevenirea separarii copiilor de familiile lor", finantat prin Fondul Social European Plus (FSE+) - Programul Incluziune si Demnitate Sociala. Proiectul, cu o durata de implementare de 36 de luni, isi propune sa sprijine copiii aflati in risc de separare de familie si ... citește toată știrea