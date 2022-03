Sprijin pentru refugiatii ajunsi la Timisoara, prin intermediul campaniei "Timisoara pentru Ucraina"

Incepand de vineri, 4 martie, in cadrul campaniei "Timisoara pentru Ucraina", s-a deschis centrul de suport al refugiatilor ucraineni care ajung in municipiu. Prin intermediul campaniei refugiatii vor avea acces la cazare verificata, sigura pentru ei.Centrul este deschis la Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, strada Dragalina 38-42 (zona Garii de Nord) si functioneaza non-stop."Ne dorim ca toti ucrainenii care ajung in Timisoara sa se simta in siguranta. Verificam toate ... citeste toata stirea