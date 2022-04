Sprijin pentru tineri! Administratia lugojeana vrea sa construiasca blocuri noi de tip ANL

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca are in vedere un plan de constructie a unor blocuri noi de tipul celor ridicate de ANL, pentru a acoperi cererea de spatii locative pentru tineri.Sursa de finantare pentru care administratia locala vrea sa depuna solicitarea este din fonduri europene, prin programul PNRR, care prevede o compensare a efectelor negative ale celor doi ani de pandemie."La Lugoj, prin programul ANL de constructie a blocurilor pentru tineri pana in 35 de ani, pana acum nu ... citeste toata stirea