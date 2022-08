Sprijin! Primaria Lugoj acorda un trusou pentru nou-nascuti in valoare de 1.500 de lei

Lugojenii care devin parinti beneficiaza de ajutor din partea administratiei locale. Incepand cu luna iulie a acestui an, a fost aprobata acordarea unui supliment financiar "Trusou pentru nou-nascut", in valoare de 1.500 de lei, sub forma unor tichete valorice, pentru fiecare copil nou-nascut.Programul se desfasoara prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj, iar suplimentul financiar se acorda pe baza solicitarii scrise a unuia dintre parinti, nefiind conditionat de ... citeste toata stirea