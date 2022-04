Spumotim Timisoara, cu 150 de angajati, va fi inchisa dupa 50 de ani. Terenul este pregatit pentru un proiect imobiliar

Fabrica de spuma poliuretanica Spumotim din Timisoara, cu o istorie de peste 50 de ani, urmeaza sa fie inchisa in aceasta vara. Terenul pe care functioneaza este indicat ca fiind promis spre vanzare dezvoltatorului imobiliar Prime Kapital, pentru circa 19 milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro.Fabrica de spuma poliuretanica, prima de acest fel din Romania, a fost infiintata in 1971 si privatizata in 1994 prin metoda MEBO, iar acum 96% din actiuni sunt detinute de mai multe persoane ... citeste toata stirea