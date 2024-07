STADA Health Report 2024: Romanii, cei mai multumiti de starea sanatatii mintale si fericiti peste medie

Sistemele publice de sanatate din Europa se confrunta cu o nemultumire in crestere a cetatenilor in ceea ce priveste serviciile oferite. Pentru al patrulea an consecutiv, satisfactia cetatenilor europeni fata de sistemele de sanatate din tarile lor a scazut, ajungand la aproximativ 56%, arata datele STADA Health Report 2024. In schimb, odata cu declinul increderii europenilor in sistemele publice de sanatate se observa o preocupare crescuta pentru masuri individuale prin care acestia au grija ... citește toată știrea