Proiectul viitorului stadion Lego, ce va fi ridicat de Primaria Timisoara in Calea Buziasului ajunge in dezbaterea Comisiei de Urbanism a municipalitatii, a anuntat viceprimarul Cosmin Tabara. Tematica abordata va fi una unica, special creata pentru oras, mai spune acesta."Suntem in grafic cu desfasurarea etapei de proiectare a stadionului "Lego". Ieri au fost depuse documentatiile in vederea dezbaterii proiectului in Comisia de Urbanism, urmand ca apoi sa incepem etapa de obtinere a avizelor ... citeste toata stirea