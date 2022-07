Stadionul "Lego" din Timisoara, in asteptarea proiectului: "Sper sa existe oferte pentru realizarea lui"

Primul stadion nou construit in Timisoara dupa Revolutie se va ridica pe Calea Buziasului. Arena "Lego" va avea 9.000 de locuri. In cateva zile se vor deschide ofertele pentru proiectul tehnic si executie a primului stadion care se va construi la Timisoara dupa revolitie. Arena cunoscuta drept Stadionul Lego se va ridica pe structura metalica, in Calea Buziasului, in zona fostei fabrici Optica, la iesirea spre Mosnita Noua. "18 iulie, ora 15, este momentul in care vom deschide ofertele pentru ... citeste toata stirea