Doi dintre componentii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Lugoj au fost convocati de catre Federatia Romana de Gimnastica pentru un stagiu de pregatire cu lotul national.Gimnastii Emil Neagu si Nicolae Bera, legitimati la clubul lugojean, au fost inclusi in delegatia romaneasca care va pleca la o sesiune de antrenamente, programata in perioada 15-22 iulie, in Japonia.Cei doi sportivi au evoluat in trecut la Bistrita si Steaua Bucuresti, respectiv Sibiu.Din echipa de seniori a ... citeste toata stirea