Stalpii stau sa cada! Acestia pot provoca accidente pe drumul dintre Tapia si Lugoj

Drumul Judetean 681, care face legatura intre Lugoj si Criciova prin Tapia, Maguri si Ciresu risca sa fie blocat de cativa stalpi de curent ce stau sa cada pe sosea chiar la intrarea in satul Tapia.Mai exact, acestia se afla chiar in perimetrul fostului C.A.P, foarte aproape de drum."Sunt dezafectati, iar in urma cu mai multi ani au fost furati de muncitorii unei firme care se afla pe raza comunei Criciova. Au fost depistati de politie, amendati si ... citeste toata stirea