Cantareata de muzica populara Stana Stepanescu a fost implicata intr-un accident rutier. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de vineri, 30 iunie. Bojidar Ciobotin, sotul artistei, era cel care se afla la volanul masinii.Chiar daca nu rulau cu viteza pe tronsonul de drum dintre Caransebes si Lugoj, pe DN 6, in apropiere de comuna Jena, la un moment dat, in fata autovehiculului condus de acordeonistul Ciobotin a sarit, de pe marginea drumului, un caine. Soferul a franat si a cautat sa ... citeste toata stirea