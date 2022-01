Stare de necesitate energetica

Cunoscutul expert economic Constantin Bostina, fost consilier personal al lui Nicolae Ceausescu pentru acest domeniu si coordonator al unei ample proiectii, publicate recent sub auspiciile Academiei Romane, asupra dezvoltarii Romaniei in urmatoarele decenii, sustine ca autoritatile statului trebuie sa declanseze starea de necesitate in domeniul energetic. Data fiind urgenta si complexitatea provocarii, adica crizei la care sunt expuse atat populatia acestei tari, cat si mediul de afaceri. Are ... citeste toata stirea