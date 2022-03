Starea de Libertate - cetatenii cer Guvernului Romaniei neutralitate, fata de razboiul Rusia - Ucraina

Starea de Libertate este titlul petitiei online semnata de cetatenii tarii prin care cer Guvernului Romaniei neutralitate, fata de razboiul Rusia - Ucraina.In contextul razboiului din Ucraina, tinand seama de proximitatea Romaniei cu zona de conflict armat ruso-ucrainean, in virtutea experientei istorice a poporului roman cu vecinii din Rasarit, pentru pastrarea si manifestarea libera a fiintei noastre nationale, romanii cer Guvernului Romaniei in regim de urgenta neimplicarea in razboiul ... citeste toata stirea