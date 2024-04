stART CINEMA continua la Lugoj! Program de formare pentru cadrele didactice si operatorii culturali

Proiectul stART CINEMA isi continua activitatea si in aceasta primavara cu doua sesiuni de formare dedicata cadrelor didactice si operatorilor culturali din Lugoj."stART are scopul de a dezvolta reteaua de personae implicate in educatie culturala (mediatori culturali, cadre didactice) din Lugoj si de a contribui la dezvoltarea de noi audiente. Prin ancorarea in contextul proiectului start dorim sa confirmam cultura ca pilon de regenerare urbana si platforma de dialog si interactiune in ... citește toată știrea