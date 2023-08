Editia 2023 - 2024 a Campionatului Diviziei D la fotbal Timis va debuta sambata, 12 august si va aduce la start doua echipe din estul judetului.Este vorba de CSM Lugoj, vicecampioana sezonului trecut si Bega Belint, nou promovata, dupa ce a castigat seria a treia a Campionatului Judetean. In mod normal, lugojenii ar trebui sa aiba un meci relativ usor in deplasarea pe care o vor efectua la Topolovatu Mare, echipa care nu a reusit mare lucru in sezonul anterior. Meciul va incepe la orele 11.Si ... citeste toata stirea