Start in prima etapa de modernizare a iluminatului public din Lugoj si Tapia

Municipalitatea lugojeana a dat startul primelor lucrari de modernizare a iluminatului public, in localitatea apartinatoare Tapia, dupa care in lucru vor intra si strazile din Lugoj.Administratia lugojeana a anuntat ca firma care a castigat licitatia pentru noul iluminat public a inceput lucrarile.In prima etapa, in total, este prevazuta inlocuirea a 1.940 de lampi de pe 86 de strazi. Locuitorii din Tapia-Armadia vor fi primii care vor beneficia de noul sistem pe LED. Dupa finalizarea ... citește toată știrea