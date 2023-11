Incepand de astazi, microintreprinderile din Regiunea Vest pot depune proiecte in cadrul celor doua apeluri in valoare totala de 36 de milioane de euro, lansate prin Programului Regional Vest 2021-2027.Cele doua apeluri lansate in 31 august sunt dedicate microintreprinderilor - atat celor din domeniul productiei, cat si celor care au activitati economice in domeniul serviciilor; si sunt de tip competitiv, avand ca termen limita de depunere data de 1 decembrie 2023.Pentru ... citeste toata stirea