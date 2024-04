Start pentru reabilitarea Bibliotecii Judetene Timis, din Piata Libertatii. Va avea lift panoramic interior

Sediul din Piata Libertatii va arata complet diferit peste aproximativ doi ani si jumatate. Consiliul Judetean Timis a reusit sa obtina finantare de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul National de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic Ridicat, in valoare de 14,5 milioane lei. In paralel, Consiliul Judetean Timis si-a asumat alocarea sumelor necesare pentru sectiunile care nu se refera la faza de constructii-montaj.Proiectul prevede reabilitarea imobilului in care-si desfasoara ... citește toată știrea