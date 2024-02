Statii de autobuz digitale, la Lugoj! Aproape 50 de astfel de obiective vor fi modernizate

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca in prezent se lucreaza la realizarea proiectarii pentru reabilitarea tuturor statiilor de autobuz de pe raza orasului. In plan se are in vedere si amenajarea de statii noi.Finantarea este prevazuta prin Programul National de Rezilienta si Redresare si se ridica la aproximativ 2,5 milioane de lei."Vor fi statii noi prevazute cu panouri de afisaj digital si aplicatii mobile. Pentru realizarea acestora sunt in lucru doua proiecte prin PNRR. Pentru o ... citește toată știrea