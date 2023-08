In Timisoara au fost amplasate de municipalitate 16 statii de incarcare pentru masini electrice, care functioneaza din septembrie 2022. De la data punerii in functiune, au fost vanduti, prin statiile de incarcare pentru masini electrice, peste 900.000 Kwh, in valoare de 996.058 lei. Tariful pentru serviciile de reincarcare a vehiculelor electrice este de 1,10 lei/ kWh cu TVA. Pretul este format din costul energiei electrice (tarif/kWh), la care se adauga 10% comisioane privind interconectarea ... citeste toata stirea