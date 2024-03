Statistici teribile, educatie sexuala in scoli, ioc

La varsta de 15 ani, unul din 4 baieti romani (24%) si una din 7 fete (14%) au declarat ca au avut contact sexual, iar unul din 4 adolescenti care fac sex nu folosesc metode de protectie. La nivelul Uniunii Europene, aproape jumatate din nasterile la mame sub 15 ani (45%) se inregistreaza in Romania. Danemarca, tara care a introdus cel mai devreme in lume educatia sexuala in scoli (1930), inregistreaza una dintre cele mai scazute rate a nasterilor la adolescente intre 15 si 19 ani, de peste 8 ... citește toată știrea