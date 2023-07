In ciuda sesizarilor repetate lansate de PNL Timisoara, statuia lui Ion I. C. Bratianu din Parcul Civic din Timisoara este folosita si acum ca loc pentru a ascunde gunoiul adunat din imprejurimi, spun liberalii, care acuza administratia USR de delasare si aroganta.In lunile aprilie si mai, reprezentantii liberalilor au facut repetate sesizari catre Primarie pentru taierea vegetatiei din parcurile timisorene, unele dintre acestea referindu-se tocmai la Parcul Civic."Daca nu se vede in poze, ... citeste toata stirea