Devenita in 2023 poligon de incercare pentru tot felul de idei bizare si indepartate de ceea ce s-ar numi "frumos" in sensul obisnuit si poate demodat al cuvantului, Timisoara s-a pricopsit cu inca o - sa-i zicem - statuie modernista, amplasata in Piata Libertatii. Cei care au mormait dupa ce a fost reabilitat centrul istoric la vederea unor statui precum celebrele "Supermam" sau "Coaja de om" vor ramane cu gura cascata in fata acestei reprezentari probabil umane, ... citeste toata stirea