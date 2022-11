Statuie pentru Episcopului greco-catolic de Lugoj, dr. Ioan Balan, beatificat de Papa in 2019

SURSA FOTO Cristian Oliviu GaidosStatuia Episcopului greco-catolic de Lugoj, dr. Ioan Balan (1880-1959), beatificat de Papa Francisc in 2019, a fost amplasata in Piata Iosif Constantin Dragan, in proximitatea Catedralei Greco-Catolice. Statuia a fost realizata din bronz de maestrul Simion Moldovan din Reghin si a fost amplasata miercuri, 2 noiembrie.Sfintirea monumentului este preconizata duminica, 20 noiembrie 2022.Propunerea de a ridica o statuie reprezentandu-l pe episcopul Ioan Balan ... citeste toata stirea